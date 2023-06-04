ميدالية برونزية لايران في رمي القرص بألعاب القوى لشباب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه احرز الايراني "محمد رضا ضيائي" الميدالية البرونزية في رمي القرص ببطولة شباب آسيا لألعاب القوى الجارية في كوريا الجنوبية. وفي المرحلة النهائية الأخيرة من مسابقة رمي القرص لبطولة آسيا لألعاب القوى للشباب اليوم الأحد تمكن ضيائي من احتلال المركز الثالث واحراز الميدالية البرونزية في المسابقة بتسجيله رقما قدره 55.44 مترا.

اما الرامي الايراني الاخر علي رجبي ، فقد حل في المركز الخامس في المسابقة بتسجيله رقما قدره 53.51 مترا. وتعد الميدالية البرونزية التي احرزها محمد رضا ضيائي الميدالية الأولى للبعثة الرياضية الايرانية في نهاية اليوم الأول من المسابقات.

وتقام بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب في الفترة من 4 الى 7 حزيران /يونيو، في ييشون بكوريا الجنوبية.

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