تسجيل رقم قیاسی للاعب إيراني فی مسابقات رمي الرمح في باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تمكن سعيد أفروز من تسجيل 40.27 متر في مسابقة رمي الرمح فئة F34 وبالإضافة إلى فوزه بالميدالية الذهبية، فقد حطم الرقم القياسي العالمي في هذه الفئة وحجز بطاقة التاهل الى باراولمبياد باريس.

وبدات الدورة العاشرة لبطولة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في باريس بمشاركة ألف و 206 رياضيين ورياضيات من 103 دولة في العالم. ويتأهل الأربعة الأوائل في كل لعبة إلى دورة الألعاب الباراولمبية في باريس.

تضم البعثة الرياضية الايرانية للبطولة 18 رياضيًا ورياضية في مجموعتي ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين.

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