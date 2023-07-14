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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٣:٢٥ م

تسجيل رقم قیاسی للاعب إيراني فی مسابقات رمي الرمح في باريس

تسجيل رقم قیاسی للاعب إيراني فی مسابقات رمي الرمح في باريس

تقلد اللاعب الايراني "سعید افروز " الميدالية الذهبية لرمي الرمح ببطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في باريس وحطم الرقم القياسي العالمي في رمي الرمح فئة F34.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تمكن سعيد أفروز من تسجيل 40.27 متر في مسابقة رمي الرمح فئة F34 وبالإضافة إلى فوزه بالميدالية الذهبية، فقد حطم الرقم القياسي العالمي في هذه الفئة وحجز بطاقة التاهل الى باراولمبياد باريس.

وبدات الدورة العاشرة لبطولة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في باريس بمشاركة ألف و 206 رياضيين ورياضيات من 103 دولة في العالم. ويتأهل الأربعة الأوائل في كل لعبة إلى دورة الألعاب الباراولمبية في باريس.

تضم البعثة الرياضية الايرانية للبطولة 18 رياضيًا ورياضية في مجموعتي ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين.

/انتهى/

رمز الخبر 1934968

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