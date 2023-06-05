استشهاد الطفل الفلسطيني محمد التميمي برصاص الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد أيام على إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال وجوده في سيارة والده أمام منزلهم في قرية النبي صالح، الطفل محمد هيثم التميمي يستشهد متأثراً بجراحه الحرجة.

استشهد الطفل محمد هيثم التميمي البالغ من العمر 3 أعوام، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله مساء يوم الخميس الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد الناشط بلال التميمي بأن عائلة الطفل التميمي أبلغت باستشهاد طفلها، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس.

وأوضحت العائلة أن جثمان الشهيد الطفل سيتم تسليمه إلى ذويه مساء اليوم على حاجز رنتيس غرب رام الله، ليتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ثم سيوارى الثرى غداً في مقبرة القرية.

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