مظاهرات في مدن عدة بسوريا احتجاجا على حرق أماكن دينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، شهدوا أمس تظاهرات احتجاجاً على حرق مقام "أبي عبد الله الحسين الخصيبي" في منطقة ميسلون بمدينة حلب.

وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد أظهرت قيام مجموعة مسلحة، بحرق مقام مؤسس المذهب العلوي في حلب في وقتٍ سابق من الشهر الحالي.

وفي السياق، أوضح أحد خدّام المقام، في بيان اليوم، أنّ مقطع الفيديو المتداول بشأن الاعتداء على مقام الشيخ الخصيبي ليس بتاريخ اليوم، وإنما وقع أثناء الدخول إلى حلب.

وأشار إلى أنه تمّ التواصل مباشرةً مع أعيان الطائفة ومع الجهات المعنية لضبط ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل، مؤكداً أنّ "نشر الفيديو في هذا التوقيت يقصد منه إثارة الفتنة و دفع الناس إلى ردّ فعل يهدم السلم الأهلي".

وفي وقتٍ سابق أمس، انتشر مقطع فيديو يُظهر مجموعة من عناصر هيئة تحرير الشام الإرهابية وهم يتفقّدون المقام، ويتوعّد مصوّر الفيديو بالقصاص ممّن قاموا بالاعتداء على المقام وقتل الأشخاص داخله.

كذلك، شهدت مدينة مصياف في ريف حماة الشمالي الغربي، تظاهرة تنديدا باعتيال 3 قضاة من الطائفة العلوية أمس، على مفرق ربيعة- مصياف، في ريف حماة الشمالي الغربي.

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