حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي+ صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تم الكشف صباح الیوم الثلاثاء عن صاروخ "الفتاح" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ، وهو أحدث إنجاز استراتيجي لقوة الفضاء التابعة للحرس الثوري الإسلامي ، بحضور رئيس الجمهوریة الاسلامیة آية الله سيد إبراهيم رئيسي.

وکتب العميد "اميرعلي حاجي زادة " في تغريدة له علی تویتر :شروق الشمس في اليوم الثلاثاء ليس مثل شروق الشمس في يوم عادي، تشرق الشمس اليوم مع "فتاح" واستخدم الهاشتاق # علی کلمة " فتاح "

وحسب بعض القنوات الإخبارية إن الفتاح هو صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (هايبرسونيك) قادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورًا و قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو.

ويبلغ مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي 1400 كيلومتر وهو قادر على المرور عبر جميع أنظمة الدفاع الصاروخي وتدمير هذه الأنظمة.

ويتمتع هذا الصاروخ بدقة وسرعة عالية جدًا و يتميز بقدرة على المناورة و التخفي من أنظمة الرادار.

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