العميد حاجي زادة: زيادة مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي الى 2000 كيلومتر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد امير علي حاجي زاده اعلن في تصريح له ان مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي من الممكن ان يزاد الى 2000 كيلومتر في المستقبل.

وازاحت البلاد في وقت سابق الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، أحدث إنجاز استراتيجي للقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، بحضور رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي.

وهذا ويبلغ مدى الصاروخ 1400 كم، ويحتوي الرأس الحربي لصاروخ "فتاح" على محرك كروي يعمل بالوقود الصلب وفوهة متحركة يمكنها المناورة في جميع الاتجاهات.

و سرعة الصاروخ، الذي أسماه قائد الثورة الإسلامية بنفسه، تصل إلى 13 ماخ.

/انتهى/