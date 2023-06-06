إيران تعيد افتتاح سفارتها في الرياض رسمياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان استكمالا للمساعي الرامية لعودة العلاقات السعودية الإيرانية، أعادت إيران فتح مقر سفارتها لدى السعودية في العاصمة الرياض في خطوة تأتي استكمالا لعملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين إيران والسعودية.

وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

وقال علي رضا بيكدلي مساعد الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية خلال كلمة ألقاها في هذا الحفل ان اليوم هو يوم مهم في تاريخ العلاقات بين البلدين ونحن سعداء جدًا لوجودنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة.

وأوضح بيكدلي أنه مع رفع علمي السعودية وإيران في البلدين سيبلغ التعاون الثنائي ذروته وقال: نحن نشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب.

وأتت هذه الخطوة بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سيكون السفير الجديد في الرياض.

كما أتى الافتتاح بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية صينية.

وكذلك بعد أن تبادل البلدان في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

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