إيران تعيد افتتاح قنصليتها في جدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرت مراسم افتتاح القنصلية الايرانية وكذلك مكتب الممثلية الايرانية الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم الاربعاء بحضور نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية حسن زرنكار والقائم بأعمال السفارة الإيرانية ووكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية السفير علي اليوسف وعدد من المسؤولين في الخارجية السعودية.

وكانت إيران أعادت فتح سفارتها بالرياض أمس الثلاثاء، وذلك بعد 3 أشهر من توقيع إتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

وقال علي رضا بيكدلي مساعد الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح السفارة الايرانية في الرياض: ان اليوم هو يوم مهم في تاريخ العلاقات بين البلدين ونحن سعداء جدًا لوجودنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة.

وأوضح بيكدلي أنه مع رفع علمي السعودية وإيران في البلدين سيبلغ التعاون الثنائي ذروته وقال: نحن نشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب.

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