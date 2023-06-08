طهران تَشرَع ببناء مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمدي زادة، قال في تصريح للصحفيين صباح اليوم الخميس: هناك مشاريع مهمة في البلاد يتم بناؤها وتدشينها على يد الشبان الإيرانيين ، بينما كان بناء محطة بوشهر للطاقة النووية قبل انتصار الثورة الإسلامية يتم على ايدي الأجانب وفي جميع المجالات التقنية ، وكان الإيرانيون يعملون فيها فقط بصفة عامل بسيط.

وتابع المسؤول الإيراني: بدأ الآن في بوشهر بناء محطتين نوويتين لانتاج الكهرباء كل منهما بطاقة 1800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية .

واوضح محافظ بوشهر، في بناء هاتين المحطتين للطاقة النووية ، يشارك مهندسون شباب ومقاولون إيرانيون مقتدرون في جميع مراحل التصميم والبناء ، مؤكدا أنه لا يوجد حتى عامل أجنبي واحد في هذين المشروعين ، وجميع مراحل العمليات التنفيذية لهاتين المحطتين النوويتين يتم تنفيذها من قبل خبراء إيرانيين .

واعتبر محمدي زادة هاتين المحطتين النوويتين بأنها من المفاخر العظيمة والقدرات البارزة للخبراء الإيرانيين ، وتابع: هذه المفاخر من صنع الإمام (الخميني) الراحل وقائد الثورة الاسلامية.

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