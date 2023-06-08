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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٢:٥٥ م

طهران تَشرَع ببناء مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر

طهران تَشرَع ببناء مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر

صرح محافظ بوشهر (جنوب ايران) أحمد محمدي زادة، اليوم الخميس، أنه تم البدء ببناء مفاعلين نوويين لانتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمدي زادة، قال في تصريح للصحفيين صباح اليوم الخميس: هناك مشاريع مهمة في البلاد يتم بناؤها وتدشينها على يد الشبان الإيرانيين ، بينما كان بناء محطة بوشهر للطاقة النووية قبل انتصار الثورة الإسلامية يتم على ايدي الأجانب وفي جميع المجالات التقنية ، وكان الإيرانيون يعملون فيها فقط بصفة عامل بسيط.

وتابع المسؤول الإيراني: بدأ الآن في بوشهر بناء محطتين نوويتين لانتاج الكهرباء كل منهما بطاقة 1800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية .

واوضح محافظ بوشهر، في بناء هاتين المحطتين للطاقة النووية ، يشارك مهندسون شباب ومقاولون إيرانيون مقتدرون في جميع مراحل التصميم والبناء ، مؤكدا أنه لا يوجد حتى عامل أجنبي واحد في هذين المشروعين ، وجميع مراحل العمليات التنفيذية لهاتين المحطتين النوويتين يتم تنفيذها من قبل خبراء إيرانيين .

واعتبر محمدي زادة هاتين المحطتين النوويتين بأنها من المفاخر العظيمة والقدرات البارزة للخبراء الإيرانيين ، وتابع: هذه المفاخر من صنع الإمام (الخميني) الراحل وقائد الثورة الاسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933877

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