ممثلية ايران في الأمم المتحدة: ليست هناك اتفاقية مؤقتة بديلة عن الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها علقت ممثلية الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة على التقارير التي تتحدث عن حصول اتفاق مؤقت بين ايران والولايات المتحدة، مؤكدة : "لا يوجد اتفاق مؤقت بديلا عن خطة العمل الشاملة المشتركة على جدول الأعمال".

هذا وقد زعم موقع ميدل إيست آي، نقلاً عن مصدرين لم يذكر اسمهما، أن إيران والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت لرفع بعض العقوبات المفروضة مقابل وضع قيود على تخصيب اليورانيوم في إيران.

وفي وقت سابق، نفى البيت الأبيض أيضا المزاعم والتقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت تحد بموجبه طهران من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وعلق متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الخميس، على مقال موقع ميدل إيست آي، قائلا: "هذا التقرير كاذب ومضلل، وان كل تقرير يشير إلى حصول الاتفاقية المؤقتة مع إيران غير صحيح".

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