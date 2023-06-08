ايران وتركيا تؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" في اتصال هاتفي أثناء تهنئته رئيس الاركان العامة التركي الجنرال "ياشار غولر" توليه منصب وزير الدفاع التركي على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين القوات المسلحة للبلدين.

ونقلاً عن العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أكد اللواء محمد باقري في هذه المكالمة الهاتفية أن إيران وتركيا كجارتين جيدتين واستراتيجيتين لهما حدود سلام وصداقة مشترك لافتا الى ان وجود مثل هذه الحدود المشتركة يجعل استمرار التعاون أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

كما تناولت هذه المكالمة الهاتفية محاور أخرى كالتركيز على عقد لقاءات ثنائية على مختلف المستويات، ونقل الخبرات والمعرفة في مراكز التدريب وإجراء التدريبات المتبادلة.

وبدوره اكد وزير الدفاع التركي الجديد الجنرال "ياشار غولر" وفقا لارنا، خلال هذه المكالمة على زيادة وتطوير مستوى العلاقات العسكرية بين ايران وتركيا مشيراً الى ان تركيا قد تلقت مساعدات إيران الشقيقة والصديقة في الحادث المأساوي لزلزال تركيا الاخير والتي لطالما اثنى الشعب التركي على هذه المساعدات.

وبحسب هذا التقرير دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، وزير الدفاع التركي الجديد الجنرال ياشار غولر لزيارة طهران.

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