الهند وجنوب إفريقيا تناقشان مبادرة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بيان الوزارة إلى أن "رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا أطلع رئيس الوزراء الهندي على مبادرة السلام للزعماء الأفارقة. مشيرا إلى أن الهند تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سلام واستقرار دائمين في أوكرانيا. وأكد رئيس الوزراء مجددا دعوة الهند المستمرة للحوار والدبلوماسية كوسيلة للمضي قدما".

وخلال المكالمة، تبادل مودي ورامافوزا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون في مجموعة "بريكس" في سياق رئاسة جنوب إفريقيا في عام 2023.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لوزارة خارجية جنوب إفريقيا زين دانغور، إن رامافوزا وزعماء خمس دول أفريقية أخرى سيزورون موسكو وكييف في أوائل يونيو في إطار مبادرة سلام.

المصدر: نوفوستي

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