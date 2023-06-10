الحكومة الباكستانية تؤكد سعيها لتطوير العلاقات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري اليوم السبت عن تعزيز علاقات إسلام أباد مع إيران وروسيا.

وبحسب مصادر إخبارية ، قال وزير الخارجية الباكستاني: "مؤخرًا ، انه تم إنشاء سوق حدودية على الحدود بين إيران وبلوشستان لتشجيع التجارة الثنائية".

ووصف وزير الخارجية الباكستاني استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بأنه "تطور إيجابي". وأشار إلى أن هذه نبأ إيجابي ليس فقط للبلدين ولكن للمنطقة بأسرها ، وقال: "من خلال التفاعل يمكن حل جميع القضايا وتمهيد الطريق لصالح السلام".

منذ وقت ليس ببعيد ، قال الدكتور باشا وزير المالية الباكستاني الأسبق: "بتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية تغير الوضع في هذا الصدد". لذلك ، أدى هذا الحدث إلى تحسين الوضع في الشرق الأوسط ، وعلى باكستان في هذه المرحلة أن تحترم بعض التزاماتها السابقة مع إيران والتي تم تعليقها. لذلك ، هناك احتمال أن تعترض أمريكا ، أحد الأعضاء البارزين في صندوق النقد الدولي ، على هذه القضية.

وصرح وزير خارجية باكستان مؤخرًا بوضوح أن العلاقات بين طهران وإسلام آباد لا علاقة لها بأي دولة أو مؤسسة. ورفض وزير الخارجية الباكستاني بعض المزاعم وقال إن العلاقة بين باكستان وإيران لا علاقة لها بصندوق النقد الدولي ومقره واشنطن.

وجدد وزير الخارجية الباكستاني تاكيده أن إسلام أباد ملتزمة بتعزيز التفاعل مع موسكو. وفي إشارة إلى الاجتماع الأمني الأخير بين إيران والصين وباكستان ، أكد أن باكستان طلبت من طالبان اتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين.

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