ايران تشارك في منافسات بطولة المجلس الدولي للرياضة العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حميد سرخيلي رئيس الفريق العسكري الخماسي بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، على هامش زيارته التفقدية لمعسكر الفريق الخماسي في محافظة زنجان: عندما سئل قائد الثورة، ما هي النصيحة التي تسديها للشباب، قال: التعليم وتهذيب النفس والرياضة هي العوامل الرئيسية الثلاثة لتقدم الشباب.

واوضح ان أفضل الرياضيين العسكريين بالالعاب الخماسية اسيشاركون في منافسات بطولة المجلس الدولي للرياضة العسكرية "سيزم"، وقال: وتقام هذه المسابقات العالمية على المستوى الأولمبي بعد أربع دورات تقام سنويا، وهذا العام هو العام الرابع الذي تقام فيه بطولة العالم في أغسطس المقبل.

وأشار الى أن هذه البطولة ستقام في فنلندا، مضيفا: ستقام منافسات الخماسي العسكري في 5 مسابقات هي: السرعة والدقة في الرماية ، ومسار الحواجز ، وسباحة 50 مترًا حواجز، وسباق الضاحية لمسافة 8 كيلومترات ، وإلقاء القنابل اليدوية.

واشار العميد سرخيلي الى انه تم اختيار هذا المعسكر التدريبي الأول في محافظة زنجان ، بسبب الظروف المناخية القريبة من فنلندا وبسبب وجود الامكانيات المناسبة.

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