وفد إيراني يزور مقر السيزم في بروكسل/تأكيد على تعزيز التعاون في الرياضة العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد لاقى الوفد ترحيبا حارا من قبل الكابتن روبرتو ريكيا، الأمين العام لـسيزم وموظفيه.

وقد عقدت هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون في مجال الرياضة العسكرية، حيث قدم الوفد الإيراني تقريراً عن أنشطة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الرياضة العسكرية والمساعدات التي قدمتها لتعزيز الرياضة العسكرية، وقدم ايضا مقترحات في مجال التضامن والبرامج التعليمية.

وشرح الأمين العام للمنظمة (الكابتن روبرتو ريكيا) مهمة المنظمة وإنجازاتها، كما قدم رؤساء أقسام المنظمة الآخرين تقريراً عن أهداف المنظمة وخططها المستقبلية وأنشطتها القادمة للوفد الإيراني.

كما تم في هذا اللقاء مناقشة وتبادل التفاعلات الأخرى في مجالات التعاون المختلفة وكيفية تطوير الرياضة العسكرية والتطبيقية بين السيزم والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو في السيزم منذ 68 عامًا وتعتبر عضوًا فعالاً في هذه المنظمة الدولية. هذه هي الزيارة الأولى لوفد إيراني إلى الأمانة العامة للسيزم.

ستستضيف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية العام المقبل 3 فعاليات السيزم في التخصصات الرياضية التالية.

1- الجولة الرابعة لبطولة السيزم للرماية

2- بطولة السيزم لرفع الأثقال (تقام هذه البطولات في السيزم بعد انقطاع دام حوالي 30 عاماً)

3- دورة التسلق الرابعة بعنوان "التسلق من أجل السلام" لتسلق جبل دماوند

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