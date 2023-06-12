طهران تعلن عن زيادة التبادل الاقتصادي مع طاجيكستان إلى أكثر من خمس مرات مقارنة بالعامين الماضيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مجيد ميرأحمدي اليوم الاثنين، على هامش لقائه نائب وزير الداخلية في طاجيكستان عبد الرحمن علم شازاده: إن إيران وطاجيكستان لديهما مذكرات تعاون أمني، ومنذ تشكيل الحكومة الـ13 تم تنفيذ هذه الاتفاقيات.

وأضاف: خلال رحلتي إلى طاجيكستان قبل عام، أعطينا هذه المذكرة جانبًا عمليًا من خلال إعداد محضر الاجتماع بشأن مختلف القضايا بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة الإرهابية للمواطنين الطاجيكيين في أفغانستان أو سوريا الذي انضموا الى داعش.

وأضاف ميرأحمدي: من ناحية أخرى، دخل بعض الطلاب الطاجيكيين إلى إيران بطريقة غير شرعية، وقد طلبت طاجيكستان إعادتهم إلى البلاد لأنهم يدرسون بشكل غير قانوني في بعض المدارس، وتم تنسيق جيد في هذا الصدد .

وقال مساعد وزير الداخلية الايراني تم التوصل لاتفاقات جيدة في موضوع تبادل الأسرى ومكافحة المخدرات. وتم تسليم بعض السجناء الإيرانيين إلى إيران بسبب جرائم المخدرات أو غيرها من الجرائم المالية بمساعدة طاجيكستان.

وتابع: المبادلات الاقتصادية بين إيران وطاجيكستان زادت أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بالعامين الماضيين. ينصب تركيز الرئيس، الذي تربطه علاقات وثيقة مع نظيره الطاجيكي، على تطوير هذه العلاقات قدر الإمكان. ويجب زيادة التبادلات والبدء في اتخاذ إجراءات جيدة في هذا المجال.

ومن جانب اخر قال عبد الرحمن علم شازاده نائب وزير الداخلية في طاجيكستان: سننسق مع الجانب الإيراني في اجتماعاتنا للتعامل مع الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة. وفي هذا الصدد، تم عقد لقاءات جيدة وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة. مضيفا انه التقينا بوزير الداخلية ونائب وزير الداخلية ومسؤولين أمنيين إيرانيين اخرين.

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