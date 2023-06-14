رئيس شبكة الإعلام العراقية يعلن تنفيذ ثلاثة مشاريع اعلامية مشتركة مع إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الدكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي (التلفزيون العراقي ووكالة العراقية الإخبارية وجريدة الصباح)، في لقاء مع أعضاء الوفد الإعلامي الايراني في بغداد: إنه يرحب بأي تعاون في مجال الإعلام مع النشطاء إعلاميين في إيران.

وفي إشارة إلى العلاقات الثقافية والدينية العميقة بين الشعبين العراقي، أعرب عن أمله في أن تتخذ وسائل الإعلام في البلدين خطوات كبيرة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وأعرب اعضاء الوفد الإعلامي الايراني في هذا الاجتماع، من خلال شرح قدرات وإمكانيات وسائل الإعلام الخاصة بهم، عن أملهم في أن تفتح هذه الزيارة فصلاً جديدًا للعلاقات الإعلامية والتعاون بين البلدين.

والمحاور الرئيسية التي ناقشه الوفد الايراني هي تبادل المحتويات الإعلامية والتبادل وسفر النشطاء الإعلاميين في البلدين وضرورة التقارب والتعاون المشترك لتعزيز أسس الصداقة بين البلدين واستخدام الخبرات الإعلامية المتبادلة وإنتاج محتويات إخبارية مشتركة و مواجهة تيارات الأخبار ضد الشعبين.

وقام الوفد الإيراني وفي نهاية هذا الاجتماع بزيارة أقسام مختلفة من هذه الشبكة وتم إطلاعه على عملية إنتاج البرامج الإخبارية والتلفزيونية لهذه الشبكة.

ومن البرامج الأخرى لوفد بلادنا الإعلامي إلى العراق هي زيارة متحف شبكة الإعلام العراقي.

وتوجه وفد مؤلف من مديرين ومحررين ونشطاء إعلاميين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بغداد مساء امس الثلاثاء بهدف التعرف على وسائل الإعلام العراقية وتوسيع التعاون معها.

ووجه هذا الوفد الاحترام لشهيدي الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مكان استشهادهما مساء الثلاثاء لدى وصولهما بغداد.

ومن خطط هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، لقاء رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي "السيد عمار الحكيم" وزيارة بعض وسائل الإعلام العراقية ولقاء نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس نقابة الصحفيين العراقيين هيئة الإعلام والاتصالات وزيارة الأماكن المقدسة.

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