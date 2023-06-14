محافظ البنك المركزي الإيراني یلتقي بنظيره القطري في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن سفير إيران لدى قطر، حمید دهقاني، اليوم الاربعاء عن الاجتماع الذي جمع فرزين ونظيره القطري الشيخ بندر بن محمد آل ثاني في الدوحة.

ونشر سفير إيران صورة للاجتماع على صفحته على تويتر وكتب: سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار تستدعي تطوير التعاون النقدي والمصرفي مع هذه الدول.

وكان البنك المركزي قد اعلن ان زيارة فرزين الى الدوحة تأتي في اطار الدبلوماسية الإقليمية للحكومة بهدف تعزيز التعاون النقدي والمصرفي والاقتصادي وانه سيجري محادثات مع مسؤولي الشؤون المصرفية في قطر حول تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني قد زار واشنطن في 30 مایو 2023 للاجتماع والتحدث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي.

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