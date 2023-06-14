تصدير 15 مليار دولار خدمات فنية وهندسية للعراق حتى عام 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فرزاد بيلتن اليوم، في الجلسة الثانية لمجلس سياسة تطوير العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، في إشارة إلى قدرة التجارة الإيرانية العراقية البالغة 20 مليار دولار: لتطوير العلاقات التجارية مع العراق في مختلف القطاعات، بما في ذلك تصدير المواد الفنية والخدمات الهندسية ونقل تصدير الغاز والكهرباء وما إلى ذلك نحتاج الى تخطيط صحيح.

وأضاف المدير العام للمكتب التجاري العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: عام 2022 نمت صادرات إيران إلى العراق بنسبة 15٪ ، بحيث بلغ حجم صادرات بلادنا إلى العراق 8.9 مليار دولار عام 2021 وارتفع إلى 10.2 مليار دولار في عام 2022.

وتابع بيلتن: بناء على خطط منظمة تنمية التجارة، قررنا أن يصل تصدير خدماتنا الفنية والهندسية إلى 15 مليار دولار في عام 2025.

انشاء 5 مراكز تجارية في العراق

وقال بيلتن في منظمة تنمية التجارة ركزنا على عدة نقاط لتطوير العلاقات التجارية مع العراق، وبناءً على ذلك، حاولنا استخدام أدوات جديدة للمساعدة في تنمية الصادرات إلى العراق، ومن هذه الأدوات مراكز الأعمال في العراق لمساعدة القطاع الخاص. وبناء على ذلك فقد تم منح 5 تراخيص لانشاء مراكز تجارية للقطاع الخاص في مدن مثل بغداد والبصرة وكربلاء وكلار.

وأضاف المدير العام للمكتب التجاري العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: هناك نهج آخر للمنظمة يتمثل في زيادة جودة ومعايير وتغليف البضائع المصدرة إلى العراق حتى نكون أكثر استقراراً في هذا السوق. في زيارة الرئيس السوري الأخيرة، قرر أن يتم ترانزيت ايران لسوريا عن طريق العراق، ونأمل أن نتمكن من استغلال هذه المسألة لتطوير العلاقات التجارية مع العراق.

واوضح بيلتن: هناك 3 أنواع من المشاكل تتعلق بدولة العراق، بعض المشاكل في الحكومة ودولة العراق، سلسلة من المشاكل الداخلية وبعض المشاكل المشتركة بين البلدين، لكننا نبذل قصارى جهدنا من أجل حل هذه المشاكل.

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