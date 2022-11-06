تعاون إيراني عراقي في مجالي التعليم العالي والثقافة

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه اجتمع اباذري اليوم الاحد، مع العبودي واكدا على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي والعلمي المشترك بين ايران والعراق خاصة على صعيد الجامعات في مجالات الطب والهندسة والبحث العلمي المشترك.

هذا وكان نائب وزير العلوم لشؤون الدولية "وحيد حدادي أصل"، قد قال في لقاء مع السفير العراقي لدى إيران "نصیر عبدالمحسن عبدالله"، إن التعاون الجامعي بين الدول الإسلامية ودول الجوار منها العراق يعتبر من أولويات وزارة العلوم.

وقد لفت حدادي الى ان نحو 55 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات التابعة لوزارة العلوم الايرانية وبناء على ذلك فان حل مشاكل الطلاب العراقيين يعتبر امرا هاما للغاية لمسؤولي وزارة العلوم.

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