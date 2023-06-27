حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا يبلغ حاليًا نحو 13.5 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فرزاد بيلتن إن موقف تركيا في هذا المجال خاص للغاية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة تركز بشكل كبير على دول الجوار.

وذكر أنه ليس لدينا ميزان تجاري مع معظم دول الجوار، لكن لدينا هذا الميزان مع تركيا، وهذا هو الأساس لتحسين التجارة، وهم مهمون للغاية في هذا الصدد.

وصرح بيلتن: منظمة تنمية التجارة تركز على قدرة المحافظات، وفي هذا الصدد، عقدنا طاولة الدولة لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية.

وشدد على استخدام قدرات القطاع الخاص في حل المشكلات التجارية خاصة على الحدود، وقال: هذا يمكن أن يكون فعالاً للغاية في حل المشكلات.

وأشار بيلتن إلى أن أذربيجان الغربية تلعب دوراً مهماً للغاية في تطوير التجارة مع تركيا، مشيرًا إلى أن هذه المحافظة تحتل المرتبة الأولى في الصادرات غير الغازية إلى تركيا، وهذا يدل على الدور المهم للغاية للمحافظات.

وأكد المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في غرب آسيا: إننا نتطلع إلى تعميق التعاون، والتحرك نحو سلع ذات قيمة مضافة أعلى، وإرساء أسس الإنتاج المشترك باستخدام قدرات الجانبين بين إيران وتركيا.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا حاليًا نحو 13.5 مليار دولار، منها نحو 7.5 مليار دولار صادرات إيران، رغم أن جزءاً من هذه الصادرات هو الغاز.

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