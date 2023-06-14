الفياض: للشهيدان سليماني والمهندس الدور الأكبر بالانتصار على الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض اليوم الأربعاء، خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، إن الحشد كسر حاجز الهزيمة وخلق الاندفاع والتحدي، مشيرا إلى أن الشعبي لم ينهزم في معركة واحدة خلال عمليات التحرير.

وأوضح الفياض أن الحشد الشعبي مدافع عن النظام السياسي والعملية الديمقراطية ولن نسمح بإنشاء ديكتاتورية جديدة.

وأشار إلى أن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية وله ميزة عقائدية وليس له رأي سياسي.

وأضاف: أن الشهيدان الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كان لهم الدور الأكبر بتحقيق النصر.

ولفت الفياض إلى أن الحشد الشعبي كسر معادلة الطائفية والوضع السياسي السيئ ومثل أفقا إيجابيا لمستقبل البلد.

وأشار إلى أن الحشد الشعبي كسر معادلة الوضع السيئ الذي كان يسود في تلك الفترة.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي شكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجع الديني الاعلى اية الله السيد "علي الحسيني السيستاني" في عام 2014، وذلك بعد سيطرة جماعة داعش الوهابية التكفيرية على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد.

/انتهى/