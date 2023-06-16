بوتين: روسيا سلمت بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنّ بلاده نقلت مجموعة أولى من الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا، في ترجمة عملية لما سبق أن أعلنته موسكو في آذار/مارس الماضي.

وخلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي، قال بوتين إنّ "أولى الرؤوس النووية نُقلت إلى أراضي بيلاروسيا"، موضحاً أنّه "سيجري إنجاز هذا العمل بشكل كامل بحلول نهاية الصيف".

وأشار إلى أنّ "نشر الأسلحة النووية التكتيكية" في بيلاروسيا كان ثمرة اتفاق أُعلن في آذار/مارس مع الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، مضيفاً أنّ هذا الأمر يشكّل عنصر ردع "لمن يفكرون في إلحاق هزيمة استراتيجية في روسيا".

وكان بوتين قد أعلن في 25 آذار/مارس الماضي أنّ موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا. وبداية نيسان/أبريل الماضي، أعلنت موسكو أنها باشرت تدريب عسكريين بيلاروسيين على استخدام هذه الأسلحة.

وفي أيار/مايو الماضي، وقّع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي، على وثائق تُحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروسيا.

والأسلحة النووية التكتيكية عبارة عن رؤوس حربية نووية صغيرة وأنظمة إطلاق مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، أو لتوجيه ضربة محدودة للعدو. وهي مصممة لتدمير أهداف في منطقة معينة من دون التسبب في تداعيات إشعاعية واسعة النطاق.

ووفقاً للاستخبارات الأميركية، تمتلك روسيا نحو 2000 سلاح نووي تكتيكي، وتعد القوة النووية الأولى في العالم، بمخزون يصل إلى 4500 رأس نووي.

وفي سياقٍ آخر، أكّد الرئيس الروسي أنّ مقاتلات "أف –16"، المتوقع تسليمها من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف، ستحترق بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات "ليوبارد" في أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أنّ مقاتلات "أف-16" إذا كانت موجودة في قواعد جوية خارج أوكرانيا، واستخدمت في الأعمال العدائية ضد روسيا، "فسيتعين علينا النظر في كيفية ضرب تلك الأسلحة وتدميرها".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إنّ أوكرانيا تأمل في استقبال ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز "أف-16" من الغرب.

وحذرت روسيا مراراً وتكراراً من أنّ ضخ كييف بالأسلحة لن يؤدي إلاّ إلى إطالة أمد النزاع المسلح وزيادة عدد الضحايا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقتٍ سابق، أنّ روسيا ستعتبر طائرات "إف 16" أهدافاً مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وسبق أن صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه كلما زاد توريد الأسلحة المدمرة إلى نظام كييف، زاد احتمال حدوث سيناريو النهاية النووية للعالم.

وقال ميدفيديف، معلقاً على تسليم مقاتلات "أف 16" إلى كييف، إنّ كل الإجراءات التي تهدف لتعزيز العنصر العسكري لنظام كييف تؤدي في النهاية إلى شيء واحد فقط زيادة عدد الضحايا وإطالة أمد الصراع العسكري.

بدوره، قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إنّ إرسال مقاتلات "أف-16" إلى أوكرانيا سيُثير تساؤلات عن ضلوع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الصراع.

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