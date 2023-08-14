وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن عن ذلك المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان اليوم الاثنين، حيث قال إن الوزير سيزور البلدين ويشارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.

وتابع البيان الصحفي: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير دفاع بيلاروس فيكتور خرينين سيقوم عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية ووزير الدفاع لي شانغ فو بزيارة لروسيا اعتبار من 14 أغسطس، حيث سيشارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، وسيقوم بزيارة بيلاروس".

ويذكر أن لي شانغ فو سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي وسيلتقي بوزراء الدفاع من روسيا وعدد من الدول الأخرى، علاوة على عقده اجتماعات مع قادة الدولة والعسكريين في البلاد، وسيزور عددا من الوحدات العسكرية في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/