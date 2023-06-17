السفارة الإيرانية في باكو تصدر بياناً حول رحلة مواطنيها إلى جمهورية أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت سفارة بلادنا في أذربيجان خلال بياناً: أنها تبلغ المواطنين الإيرانيين غير المقيمين الذين ينوون السفر جواً إلى جمهورية أذربيجان، بحسب إعلان وزارة خارجية أذربيجان، اعتبارًا من 23 يونيو 2023 سيتم إيقاف عملية إصدار تأشيرات المطار لمواطني الجمهورية الإسلامية الايرانية في المطارات الدولية لجمهورية أذربيجان، والمواطنين الذين يحتاجون إلى الحصول على تأشيرة دخول للسفر إلى أذربيجان يمكنهم الحصول على تأشيرة إلكترونية او مراجعة السفارات والقنصليات الاذربيجانية قبل رحلتهم.

وجدير بالذكر أنه تم إغلاق الحدود البرية لجمهورية أذربيجان أمام حركة الركاب للأجانب والجيران منذ تفشي فيروس كورونا وحتى قرارات أخرى.

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