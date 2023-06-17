وزير الرياضة الايراني يبحث مع نظيره السريلانكي فرص التعاون الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الرياضة والشباب الايراني "سيد حميد سجادي"، في طهران اليوم السبت، نظيره السريلانكي "روشان دانا سينكي".

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، فرص التعاون الثنائي في المجالات الرياضية والشبابية، واقامة مخيمات مشتركة لمختلف الافرع الرياضية باستضافة البلدين.

وقال الوزير السريلانكي في تصريح له خلال اللقاء مع نظيره الايراني : نحن لا نمتلك جامعات رياضية في بلادنا، ونتطلع الى الاستفادة من خبرات ايران العلمية في سياق انشاء هذه المراكز الاكاديمية داخل سريلانكا.

الى ذلك صرح وزير الرياضة الايراني : هناك مجالات تعاون كثيرة لتوسيع العلاقات الرياضية بين ايران وسريلانكا، بما فيا الطب الرياضي ورياضة السيدات والسياحة الرياضية وقبول الطلاب الجامعيين من سريلانكا وتعزيز العلاقات بين الشركات الرياضية.

ولفت "سجادي" الى وجود العديد من الطلاب الاجانب الذين يواصلون حاليا الدراسة في المجالات الرياضية المختلفة لدى الجامعات الايرانية.

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