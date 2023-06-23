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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٣٤ ص

ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة وهبى امره للمصارعة الرومانية

ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة وهبى امره للمصارعة الرومانية

فاز فريق المصارعة الإيراني بميدالية ذهبية واحدة و 4 فضيات ومثلها برونزيات، وأحرز مركز الوصافة في بطولة وهبي امره للمصارعة الرومانية في تركيا.

طهران/ 23 حزيران/ يونيو/ ارنا -

واقيمت منافسات المصارعة الدولية لكأس وهبي امره يومي 21 و22 يونيو الجاري في مدينة اسطنبول التركية، وفي ختام البطولة توج سعيد إسماعيلي بالميدالية الذهبية بوزن 67 كغم، فيما احرز كل من محمد مهدي جواهري وزن 55 كيلو غرام وميثم دلخاني في وزن 60 كيلو غرام وسجاد أيمن طلب بوزن 72 كيلو غرام وجمال إسماعيل بوزن 82 كيلو غرام الميدالية الفضية ، و نال كل من أمير محمد يار محمدزهي بوزن 63 كلغ ، وأمين كاوياني نجاد بوزن 77 كيلوغراماً، وبجمان بشتام بوزن 87 كيلوغراماً ومرتضى الغوثي بوزن 130 كيلوغراماً على الميداليات البرونزية للبطولة.

وفازت تركيا بالبطولة برصيد 220 نقطة فيما جاءت إيران برصيد 169 نقطة والمجر برصيد 111 نقطة بالمركزين الثاني والثالث .

رمز الخبر 1934304

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