سجادي: الرياضة الايرانية حققت انجازات مشرفة على الصعيد العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اكد وزير الرياضة والشباب الايراني "سيد حميد سجادي"، خلال اجتماع رؤساء الاتحادات الرياضية في ايران، الذي عقد اليوم السبت بمبنى الخارجية الايرانية في طهران، برعاية الوزير "حسين امير عبداللهيان"، بأن العالم يعوّل على الرياضة الايرانية؛ مبينا انه بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران بذل المسؤولون جهودا حثيثة بهدف تطوير الرياضة في البلاد.

ولفت "سجادي" الى تأهل العديد من الابطال الايرانيين للمشاركة في السباقات الدولية من، منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران ولحد اليوم، قائلا : ان الرياضة الايرانية حققت انجازات مشرفة كثيرة في الصعيد العالمي.

وتابع وزير الرياضة : خلال مباحثاتي مع نظرائي في الدول الاخرى، اشادوا بأداء الجمهورية الاسلامية في قطاع الرياضة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، نوّه "سجادي" الى حضوره الاجتماع السابع لوزراء وكبار مسؤولي الشؤون الرياضية في الدول الاعضاء بمنظمة اليونسكو الذي استضافته جمهورية اذربيجان.

واردف القول : ايران سجلت حضورا فاعلا في هذا الحدث؛ مشيدا بجهود الخارجية وشخص الوزير امير عبد اللهيان في سياق توفير ظروف مشاركة ايران في اجتماع اذربيجان الرياضي الدولي.

واعتبر سجادي، ان زيارته الاخيرة الى جمهورية اذربيجان حققت انجازات جيدة؛ قائلا : على هامش الاجتماع السابع لوزراء الرياضة بمنظمة يونسكو، اجريت مباحثات مع وزراء الرياضة في الدول الاخرى، حيث اكد هؤلاء على رغبة بلدانهم في التعاون الرياضي مع ايران.

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