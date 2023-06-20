إيران تحرز وصافة سلاح السابر لبطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه استمرارا لألعاب البطولة الاسيوية (الصين) وفي نهائيات هذه البطولة خسر فريق سلاح السابر الإيراني امام البطل الاولمبي والعالمي وانتهى عمله في هذا الحدث بلقب الوصيف.

واجه منتخب إيران الوطني لسلاح السابر، المكون من علي باكدامن، ومحمد فتوحي، ومحمد رهبري، وفرزاد باهر أرسباران، بعد فوزه على المنتخب الياباني في الدور نصف النهائي، المنتخب الكوري، وبعد خسارته أمام هذا الفريق أصبح وصيفًا لهذه المنافسات وفاز بالميداليات الفضية في هذه البطولة.

وقبل هذا، كان قد تمكن باكدامن ورهبري من الفوز بميدالية ذهبية وبرونزية في القسم الفردي من المبارزة بسلاح السابر.

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