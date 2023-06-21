سباح إيراني یفوز بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد برلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمکن السباح المعاق الايراني الذي يعاني من مُتلازِمَة "داون" ويحمل كروموسوم إضافي واحد مقارنة بالآخرين بالفوز علی ذهبيتين في أولمبياد برلين.

یذکر أنه اقترب من دخول موسوعة غينتس للأرقام القياسية بعد ما نجح في تسجيل رقم قياسي في السباحة في ايران.

و تمكن شاهو محمدي و هو من ابناء مدينة مهاباد (شمال غرب) من تسجيل رقم قياسي محلي في السباحة خلال المنافسات التي اقيمت في مدينة اروميه (شمال غرب) وبحضور ممثلين عن لجنة تسجيل الارقام القياسية التابعة للرياضات الجماعية المحلية دخل اسم شاهو محمدي موسوعة ايران للارقام القياسية وذلك بفضل قطعه مسافة الفين و483 متراً و20 سانتيمتراً في ساعة واحدة في إحدد أحواض السباحة خلال تلك المنافسات.

ويمارس هذا السباح رياضته المفضلة الی جانب باقي السباحين العاديين رغم معاناته من مُتلازِمَة «داون» ورغم حملِهِ كروموسوم إضافي واحد مقارنة بالآخرين.

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