لافروف: استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة تتعارض مع المنطق ومع مصالح ألمانيا ذاتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف لافروف في تعليقه على استراتيجية الأمن القومي الألماني، التي تنص على أن موسكو أصبحت التهديد الرئيسي لهذه الدولة: "من الصعب بالنسبة لي التعليق على الإجراءات والبيانات والوثائق التي اعتمدها السياسيون الألمان المعاصرون. فهي لا تستند إلى المنطق ولا علاقة لها بمصالح ألمانيا نفسها والشعب الألماني".

وفي وقت سابق، قدمت الحكومة الألمانية أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد، حيث تحدد المبادئ الأساسية والتدابير لمواجهة التهديدات الخارجية المحتملة في السنوات المقبلة.

ترى الوثيقة أن روسيا تشكل "تهديدا خطيرا" للنظام العالمي، حيث تطلق عليها الاستراتيجية "أخطر تهديد" للنظام العالمي في أوروبا./انتهى/

المصدر: نوفوستي