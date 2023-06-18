الجهاد الإسلامي: المستوطنات الصهيونية ستزول من الضفة الغربية المحتلة كما زالت من قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن منح وزير المالية الصهيوني بتسيلئيل سموتريتش قرار تسريع الاستيطان دون مصادقة المستوى السياسي لن ينجح في طمس الهوية الفلسطينية.

وقال سلمي معلقا على قرار الحكومة الصهيونية بالموافقة على منح صلاحيات المصادقة على البناء الاستيطاني للوزير المتطرف سموتريتش: الاحتلال لن ينجح في تمرير قراراته العنصرية وغير الشرعية طالما هناك مقاومة تقارعه بصلابة في كل الساحات.

وأكد سلمي أن المستوطنات الصهيونية ستزول من الضفة الغربية المحتلة كما زالت من قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية.

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