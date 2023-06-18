حماس: المشاريع الاستيطانية الاستعمارية لن تمنح الاحتلال شرعية على ارضنا 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في بيانها الصادر اليوم الاحد، ادانت "حماس"، بأشد العبارات، "استمرار سلطات الاحتلال بحملتها المسعورة في تهويد الأرض الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"؛ حسب موقع سما الاخباري الالكتروني.

ودعت "الحركة"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص، إلى "اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين".

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