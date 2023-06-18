قائد الثورة: سعيدون لاحياء العلاقات الايرانية الاوزبكية/ تربطنا اواصر ثقافية وتاريخية وعلمية مميزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أشار قائد الثورة، الامام الخامنئي، في لقائه مع رئيس أوزبكستان مساء اليوم ، إلى التقارب التاريخي والثقافي والعلمي الفريد بين إيران وأوزبكستان ، وقال: يجب استخدام هذه الروابط المشتركة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

واعرب قائد الثورة خلال لقائه الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف عن ارتياحنا لإحياء العلاقات بين البلدين بعد انقطاع طويل.

واشار الامام الخامنئي إلى محدودية العلاقات بين البلدين سابقا، قائلا: العلاقات بين إيران وأوزبكستان كانت لسنوات عديدة محدودة للغاية ونأمل أن تكون هذه الرحلة والمحادثات التي جرت في طهران بداية لمستقبل أفضل في العلاقات الثنائية.

واكد قائد الثورة ان إيران لديها القدرة على ربط أوزبكستان بسهولة بمياه مفتوحة عبر تركمانستان وأفغانستان، في حين أن مجالات التعاون تتجاوز التجارة والنقل، ويمكن القيام بها بمبادرات مختلفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وقطاعات أخرى.

وبدورة وصف الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف اللقاء مع قائد الثورة بالتاريخي، قائلا: لقائي مع القائد الأعلى علي خامنئي لقاء تاريخي.

وأضاف ميرضياييف: نحن أيضًا نأسف لانقطاع العلاقات بين البلدين وتراجع التعاون، ونأمل من خلال المحادثات التي جرت في طهران أن نتخذ خطوات كبيرة وأن يصل التعاون في مجالات التجارة والنقل والعلوم والتكنولوجيا والسياحة إلى المستوى المناسب والمطلوب.

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