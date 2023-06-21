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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٧:٠٥ م

بتغطية من جنود الاحتلال.. مستوطنون يحرقون 60 سيارة و30 منزلاً شمال رام الله

بتغطية من جنود الاحتلال.. مستوطنون يحرقون 60 سيارة و30 منزلاً شمال رام الله

أصيب عشرات المواطنين، ظهر اليوم الأربعاء بحالات اختناق إثر هجوم عشرات المستوطنين على أهالي قرية "ترمسعيا" شمال رام الله، بالضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصيب عشرات المواطنين، ظهر اليوم الأربعاء21/6/2023م، بحالات اختناق إثر هجوم عشرات المستوطنين على أهالي قرية "ترمسعيا" شمال رام الله، بالضفة المحتلة، فيما يواصل المستوطنون عربتهم وارتكاب المجازر بحق المواطنين، حيث أحرقوا العشرات من ممتلكات ومنازل المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن أكثر من 400 مستوطن مسلح هاجموا قرية "ترمسعيا"، وأحرقوا ممتلكات المواطنين، وسط اندلاع مواجهات بين أهالي القرية وقوات الاحتلال والمستوطنين .

بدوره، أكد رئيس بلدية ترمسعيا، أن ٥٠-٦٠ سيارة تم إحراقها و٢٠-٣٠ منزلاً، بفعل هجوم المستوطنين على أهالي القرية.

بالتزامن مع ذلك، ذكر مصدر طبي، أن طواقم الطبية تعاملت مع أكثر من ١٠٠ حالة اختناق في بلدة ترمسعيا نتيحة اطلاق قنابل الغاز واحراق ممتلكات المواطنين من قبل المستوطنين.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1934283

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