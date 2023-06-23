"حياتنا الحسين"... اللجنة الثقافية لمقر الأربعين تعين شعار اربعين العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها حددت اللجنة الثقافية والتعليمية بمقر الأربعين شعار "حياتنا الحسين" كشعارالأربعين للعام الحالي تماشيا مع شؤونها الثقافية.

أصدرت هذه اللجنة بيانا جاء فيه: "إننا نؤمن بأن أسلوب حياة الإمام الحسين (ع)، مثل حياة النبي محمد(ص) المثمرة في جميع المجالات، لديه قدرة لا مثيل لها على خلق وتوفير حياة سامية".

وأضاف البيان: "لذلك، كشرط أساسي ومهم لهذه الحركة، من الضروري شرح وتعزيز السلوك العقلاني والصحيح والسليم والمثل العليا للإمام الحسين (ع) حتى يكون نور هذه الحركة والمسار مصدر أمل".

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