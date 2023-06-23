حركة الجهاد الإسلامي تصدر بيانا في ختام زيارة وفدها إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت حركة الجهاد بيان جاء فيها: "اختتم وفد الجهاد الإسلامي في فلسطين، برئاسة الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة، زيارته لطهران التي استمرت عدة أيام ، التقى خلالها كبار المسؤولين الايرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة سماحة السيد علي الخامنئي وكبار قادة ومسؤولي الدولة، حيث ناقش الوفد معهم الوضع الفلسطيني والاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة وسبل مواجهتها" .

وأضافت الحركة في بيانها: "وقد استعرض الأمين العام انجازات المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس في معركة ثأر الاحرار وأكد على استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني حتى تحرير كل فلسطين بإذن الله".

تابعت: "وقد أكد المسؤولون الايرانيون الذين التقاهم الوفد على استمرار وقوف الجمهورية الاسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومواصلة دعمها لمقاومته حتى نيل كل حقوقه المشروعة".

وصرحت:"في ختام الزيارة وجه الوفد الشكر للجمهورية الاسلامية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

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