حجم التبادل التجاري بين ايران وبريطانيا بلغ نحو 34 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة التجارة البريطانية في احدث احصائياتها أن تجارة بريطانيا مع إيران في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 27 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 34 مليون دولار.

وبين يناير وأبريل 2023 ، نمت التبادلات بين إيران وبريطانيا بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعلن أن التبادلات بين البلدين في الأشهر من يناير إلى أبريل 2022 بلغت 23 مليون جنيه.

وبلغت الواردات البريطانية من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 7 ملايين جنيه إسترليني بما يعادل 9 ملايين دولار ، وهو ما لم يتغير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

لكن الصادرات البريطانية إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) 2023 نمت بنسبة 25٪ اذ بلغت 20 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 25 مليون دولار. وكانت بريطانيا قد صدرت 16 مليون جنيه إسترليني من البضائع إلى إيران خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير ، ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين في العام الماضي بنسبة 72٪ مقارنة بالعام السابق له لتصل إلى 696 مليون جنيه.

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