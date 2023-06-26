إيران وقطر توقعان اتفاقية لإرسال القوى العاملة الماهرة والتعاون في مجالات النقل

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه التقى صباح اليوم صولت مرتضوي مع علي بن سعيد المري وزير العمل القطري في مقر الوزارة الإيرانية في طهران، تم من خلاله الاتفاق على إرسال القوى العاملة الماهرة الإيرانية إلى قطر.

كما تم التأكيد في هذا الاجتماع على التعاون في مجال النقل الجوي والبحري والبري واستخدام القدرات الإيرانية لربط قطر بالممر الشمالي الجنوبي.

وقال نائب وزير العمل الإيراني، محمود كريمي بيرانفند الذي كان يحضر الإجتماع: "ان في العام الماضي، تقدم 2000 شخص من القوى الإيرانية العاملة بطلب لإرسالهم إلى قطر للعمل، ولكن تم إرسال 500 منهم بنجاح".

وتابع: "ان إيران لديها منشآت وقدرات كبيرة في مجال القوات الماهرة والمدربة، والتي يمكن لقطر الاستفادة منها".

كما صرح نائب وزير العمل القطري، محمد حسن العبيدلي في هذا الاجتماع: "لقد شكلنا مجموعة عمل مشتركة دائمة في قطر تتألف من وزراء الداخلية والاقتصاد والعمل والغرفة التجارية القطرية لمتابعة القوى العاملة المبعوثين إلى قطر من دول أخرى بما فيها إيران"، مؤكدا: "نحن نبحث عن قوى عاملة إيرانية ماهرة لتقديم الخدمات في قطر".

وأشار وزير التعاون والعمل الإيراني بدوره إلى الجولات الأربع السابقة من المفاوضات بين إيران وقطر ، قائلا: "ان الموضوع المهم هو كيفية تنفيذ المذكرات والاتفاقيات السابقة، و وفي هذا الصدد، تم إعداد بيان مشترك وقعه وزيرا البلدين".

وقال مرتضوي: "إن الجانب القطري يريد التعاون في مجالات الطيران والبحر والأدوية وإدارة الفنادق وإرسال عاملين متخصصين في هذه المجالات".

كما قال وزير العمل القطري: "انه تم إنشاء 150 مكتب استقدام عمال في قطر ، والتي تنظم الامور المرتبطة بالعمالة الوافدة وتقدم الخدمات فيما يتعلق بمسائل الإقامة وتأشيرات العمل".

وأضاف: "توصل الزميلان الإيراني والقطري إلى تفاهم في المفاوضات الأمس وسيتم التوقيع عليه اليوم ونأمل أن يتم تنفيذه في المستقبل ونريد تبادل الخبرات ونقل الكفاءات بين البلدين."

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