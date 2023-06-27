الرئيس الإيراني يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتصل سمو امير دولة قطر مع الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء لتهنئة قدوم عيد الأضحى المبارك ومناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأعلن امير دولة قطر في هذا الإتصال، عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الإقتصادي و زيادة الاستثمارات في إيران، مؤكدا: "انه بالنظر إلى المناقشات والمشاورات الجيدة التي تم إجراؤها في مجال تطوير العلاقات، نحن على استعداد لعقد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب".

وبدوره، هنأ رئيس جمهورية إيران امير قطر بهذه المناسبة المباركة في هذه المحادثة الهاتفية، مؤكدا: "ان إيران وقطر تتمتعان بقدرات جيدة لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع بعضهما البعض".

كما أعرب عن تقديره لجهود أمير قطر ورئيس وزراء هذا البلد الشقيق في مجال دفع الخطط والاتفاقيات المشتركة مع الجمهورية الإسلامية نحو الأمام، مضيفا: "لطالما أكدت إيران على تحسين مستوى العلاقات وتوسيع التعاون مع قطر، وتعتبر تطوير العلاقات الثنائية عاملا لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي".

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