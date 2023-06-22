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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٢:٤٠ م

الرئيس الإيراني يوجه دعوة رسمية لنظيره الإماراتي لزيارة إيران

الرئيس الإيراني يوجه دعوة رسمية لنظيره الإماراتي لزيارة إيران

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وقدم دعوة رئيس الجمهورية للشيخ زايد لزيارة إيران، في أول زيارة له إلى دولة الإمارات.

وأفادت وكالة مهر للانباء، أنه وخلال اللقاء، تم مناقشة مختلف قضايا العلاقات الثنائية في أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية.

وفي الوقت الذي أعرب فيه الطرفان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين، اتفق الطرفان على التنسيق والتخطيط والعمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي.

كما اتفق الجانبان على استخدام المبادرات لتعزيز التعاون الإقليمي في إطار المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه شكر ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعوة رئيس الجمهورية معلنا عن استعداده لزيارة إيران، كما نقل دعوته إلى الرئيس الايراني للسفر إلى دولة الإمارات.

/انتهى/

رمز الخبر 1934293

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