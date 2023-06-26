ألمانيا تعارض خطط الاتحاد الأوروبي لنقل الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت الصحيفة: "اعترضت ألمانيا على خطط بروكسل لنقل الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا".

وأشار المصدر إلى أن المسؤولين الألمان يشككون في أن خطة بروكسل ستحصل على دعم كاف لأن المخاطر القانونية الناجمة عنها مرتفعة للغاية.

وأضاف: "ستضطر موسكو لدفع ثمن الأضرار التي سببتها في أوكرانيا"، مؤكدا أن ألمانيا تفعل "كل ما في وسعها وفق القانون" لرصد أصول الأفراد والشركات الروسية بهدف تجميدها.

وفقا له، بحث وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، مقترحات الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص وتوصل إلى استنتاج مفاده أن هذه خطة غير عملية من الناحية القانونية.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضية نقل الأصول الروسية في اجتماع يعقد في لوكسمبورغ اليوم الاثنين.

المصدر: فاينانشال تايمز

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