  1. السياسة
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٢١:٠٠

وزير خارجية ألمانيا يزور روسيا للتفاوض حول ايران

وزير خارجية ألمانيا يزور روسيا للتفاوض حول ايران

سيزور وزير خارجية ألمانيا "هايكو ماس" روسيا يوم الاربعاء المقبل (21 آب/اغسطس) للتفاوض حول أهم القضايا العالمية، بما في ذلك إيران.

ومن المقرر، أن يعقد "ماس" اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذه الزيارة التي تستغرق يومين.
وسيبحث الطرفان الالماني والروسي الوضع في أوكرانيا، وسوريا، وإيران، وكذلك موضوع الحدّ من ظاهرة التسلح.

المصدر: إرنا

رمز الخبر 1897238

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