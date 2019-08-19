وزير خارجية ألمانيا يزور روسيا للتفاوض حول ايران

ومن المقرر، أن يعقد "ماس" اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذه الزيارة التي تستغرق يومين.

وسيبحث الطرفان الالماني والروسي الوضع في أوكرانيا، وسوريا، وإيران، وكذلك موضوع الحدّ من ظاهرة التسلح.

المصدر: إرنا