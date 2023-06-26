مباحثات إيرانية سورية لإقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي، مع وفد جمعية الصداقة السورية الإيرانية برئاسة أحمد دستمالجيان نائب رئيس الجمعية آفاق تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، والتأسيس لإقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة.

وأكد الوزير علي جهوزية الوزارة التامة للتعاون مع الجانب الإيراني بمختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والعمل على تذليل ومعالجة العقبات والصعوبات بالسرعة القصوى، للوصول إلى نتائج عملية على أرض الواقع تلبي متطلبات المرحلة الراهنة بكل تحدياتها.

من جانبه، بين دستمالجيان أهمية تعزيز العمل التجاري والاستثماري بما ينعكس إيجاباً على تنشيط الأسواق في البلدين، وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية، داعياً إلى الاستمرار في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من مختلف السلع والمنتجات.

المصدر: سانا

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