عبداللهيان: نرحب بتنمية العلاقات مع سائر دول المنطقة والعالم بما فيهم مصر والمغرب

المجلس التنسیقي للاعلان الاسلامي: الاساءة الى حرمة القران اعتداء استكباري ممنهج

اصدر المجلس التنسیقي للاعلان الاسلامي في ايران، بيانا على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد؛ واصفا هذه الجريمة بانها متاصلة في الافكار الالحادية وتأتي في سياق الحرب الاستكبارية الممنهجة لتشويه سمعة الاسلام بعد توسع انتشاره الملفت في المجتمع الغربي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر المجلس التنسیقي للاعلان الاسلامي في ايران، بيانا على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد؛ واصفا هذه الجريمة بانها متاصلة في الافكار الالحادية وتأتي في سياق الحرب الاستكبارية الممنهجة لتشويه سمعة الاسلام بعد توسع انتشاره الملفت في المجتمع الغربي.

وندد البيان "بشدة"، سماح الحكومة السويدية للتيارات والمجموعات المتطرفة والنحل الشيطانية لان تقدم على حرق نسخة من القران الكريم في هذا البلد.

وجاء في البيان ايضا : ان النور المتجلي والساطع لكلام الله المنير، باعتباره اكمل الكتب السماوية واكثرها شمولاً، وهو المصحف الحافل والزاخر بالرسائل والتعاليم الحقة لإسعاد البشرية والهدي نحو الرشاد والسعادة، بدات تهوى اليه القلوب التواقة للروحانية وعبادة وتوحيد الباري سبحانه وتعالى في ارجاء العالم اكثر فاكثر، وهو ما يثير حفيظة المدارس الالحادية الخاوية والعتمة والمروجة للافكار الشريرة بدعم الصهيونية العالمية اليوم.

ولفت البيان، الى ان "القائمين على هذه الجريمة النكراء المدعومين صهيونيا، لم يراعوا مشاعر الجموع المليونية للمسلمين الذين توافدوا الى الديار المقدسة في السعودية واقاموا اجتماعهم السنوي العظيم لاداء شعيرة الحج، كما لم يراعو تزامنها مع حلول اول ايام عيد الاضحى المبارك؛ مرددين شعارتهم الخاوية والبائدة تحت غطاء الحرية المزيفة لتبرير هذا العمل البشع الذي اقدم عليه المتطرفون في ستوكهولم بدعم السلطات السودية".

ودعا المجلس التنسيقي للاعلان الاسلامي عبر بيانه، جميع الاحرار واتباع الديانات السماوية في انحاء العالم، ان يقفوا جنبا الى جنب المسلمين للحد من سياسات "رهاب الاسلام" البغيضة والتي تسمح بانتهاك حرمة المقدسات الدينية ونشر الكراهية وزعزعة الامن والاستقرار ودعم التطرف والعنف على الصعيد العالمي.

عقب الإساءة للقرآن الكريم؛ الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال السويدي في طهران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية، القائم بالأعمال السويدي في طهران في غياب السفير، على خلفية الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد.

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة السويدية في طهران في غياب سفير بلاده إلى وزارة الخارجية الايرانية من قبل المدير العام لشؤون دول غرب أوروبا.

وفي معرض إدانته للإجراء الأخير الذي اتخذته السويد في السماح لإهانة أهم المقدسات الإسلامية ، اعتبر المدير العام لشؤون غرب أوروبا أن صمت الحكومة السويدية وسلوكها السلبي عامل في تشجيع منتهكي أحد المبادئ الأساسية والواضحة لحقوق الإنسان، أي مبدأ احترام القيم الدينية والسماوية.

ومما جاء في هذا الاستدعاء أنه في الوقت الذي يؤدي المسلمون في هذه الأيام مناسك الحج ويحتفلون بالمراسم الدينية والإسلامية ، فإن إهانة مقدساتهم ليس إلا على طريق نشر الكراهية والدعوة إلى العنف بإساءة استخدام مبدأ حرية التعبير.

ولفت المدير العام لشؤون أوروبا الغربية إلى أنه قبل هذا العمل الطائش كان قد جرى مثله في السويد سابقا واعلنت جمهورية إيران الإسلامية في حينه استياءها للجانب السويدي وقال: لو كانت السويد قد وقفت امام مثل هذه الإهانات سابقا، لما شهدنا الآن انتهاكا جديدا لمقدسات الإسلام.

وتابع المسؤول الإيراني أن جمهورية إيران الإسلامية، بالمواكبة مع العالم الإسلامي، لا تتحمل أي اعتداء على الكتاب المقدس لمسلمي العالم والسماح بارتكاب مثل هذه الإجراءات ، لذلك فان المتوقع من الحكومة السويدية العمل بواجبها الأكثر بداهة في منع الإهانات للقيم المعنوية والدينية للمسلمين بشكل مسؤول ومؤثر ورادع.

من جانبه اكد القائم بالأعمال السويدي، معارضة الحكومة السويدية لأي شكل من أشكال الإسلاموفوبيا ، وقال أنه سينقل هذا احتجاج ايران إلى عاصمة بلاده في أقرب وقت ممكن.

يذكر ان المدير العام لشؤون غرب اوروبا في وزارة الخارجية الايرانية نقل إدانة الاعتداء الأخير على المقدسات الإسلامية الليلة الماضية إلى السفير السويدي عبر اتصال هاتفي، بالنظر إلى وجوده في الخارج.

الخارجية الإيرانية تدين حادثة حرق المصحف الشريف

وفي واقعة أثارت ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم العربي والإسلامي، سمحت السلطات السويدية بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم.

وذكرت مجلة سويدية نقلا عن السلطات الأمنية في المدينة، أن التصريح منح لتحرك خاص، حيث سيتم اتخاذ إجراءات أمنية وقائية مع تعزيزات في مكان الحدث.

ويأتي هذا التحرك تزامنا مع إعطاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

وردا على اعطاء السويد الضوء الاخضر لأعداء الاسلام لتكرار الاساءة للقرآن الكريم، قال ناصر كنعاني، مساء الاربعاء: ان التمهيد لتكرار انتهاك حرمة المقدسات الإلهية، وخاصة تزامنا مع الايام المقدسة للامة الاسلامية وكذلك التجمع المليوني للمسلمين في مؤتمر الحج العالمي، هو اجراء استفزازي وغير مدروس ومرفوض.

وأشار كنعاني، الى جهود المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان لرفع مستوى احترام الاديان والمذاهب والتعاليم الدينية الاصيلة، واضاف: ان الاساءة للكتب السماوية مثال للعدوانية ونشر الكراهية وانتهاك للقيم الاصيلة لحقوق الانسان.

وقال: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها كما سائر المسلمين واحرار العالم، لا يتحملون هكذا اساءة ويستنكرونها بشدة، وان المتوقع من حكومة السويد وضمن منع تكرار الاساءة للمقدسات، ان تولي اهتماما جادا بهذا الخصوص وفق مبدأ تحمل المسؤولية.

عبداللهيان: نرحب بتنمية العلاقات مع سائر دول المنطقة والعالم بما فيهم مصر والمغرب

صرح وزير الخارجية الإيرانية، حسين امير عبداللهيان، لدى استقباله سفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران، أن بلاده ترحب بتنمية وإعادة العلاقات مع سائر دول المنطقة والعالم الاسلامي بما في ذلك جمهورية مصر العربية ومملكة المغرب البلد المسلم والشقيق.

وأقادت وكالة مهر للأنباء، أن عبد اللهيان اشار في كلمة له القاها خلال حفل أقيم بمناسبة عيد الاضحى المبارك بمبنى وزارة الخارجية بمشاركة سفراء الدول الاسلامية لدى طهران، الى اداء مناسك الحج في الاراضي المقدسة مضيفاً: ان الحج بالإضافة إلى انه يحمل رسالة وآثار معنوية خاصة، يعد فرصة لنا كدبلوماسيين لاستغلال أجواء الحج الإبراهيمي أكثر من أي وقت مضى للتركيز على القضايا التي تمس العالم الإسلامي وايلاء الاهتمام الخاص بها بما في ذلك قضية وحدة الأمة الإسلامية.

وعن أولويات السياسة الخارجية للحكومة ال 13 قال وزير الخارجية: من أولويات السياسة الخارجية لحكومة فخامة الدكتور رئيسي رئيس الجمهورية، ايلاء الاهتمام الخاص بالعلاقة مع العالم الإسلامي و بلدان المنطقة.

وأردف المسؤول الإيراني: "نحن سعداء بأننا تمكنا خلل الأشهر الأخيرة من إعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الايرانية إلى حالتها الطبيعية من خلال المسار الدبلوماسي والتفاوض".

وتابع عبد اللهيان: نرحب بتنمية العلاقات واعادة العلاقات مع سائر دول المنطقة والعالم الاسلامي بما في ذلك جمهورية مصر العربية ومملكة المغرب البلد المسلم والشقيق ، وفي هذا الاطار نعرب عن قلقنا ازاء الأزمة السودانية واندلاع حرب أهلية في هذا البلد.

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي: "لا شك أن أعداء العالم الإسلامي قد وضعوا خططا واسعة لتقسيم الدول الإسلامية، ان ما حدث في السنوات الأخيرة في أفغانستان والعراق وسوريا هو جزء من مخطط أعداء الأمة الإسلامية والدول الإسلامية. يجب أن تتركز كل جهودنا على احباط مخططات أعداء الإسلام واللوبي الصهيوني في العالم لتقسيم الدول الإسلامية ، بما في ذلك تركيزهم خلال الأسابيع الأخيرة على القضية السودانية لإحداث حرب أهلية و تقسيم هذا البلد ،مثلما اخفقوا من تنفيذ هذه الخطة الخبيثة في الأزمات المتتالية في أفغانستان وسوريا والعراق وبعض أجزاء العالم الإسلامي.

وبما يخص القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن قضية فلسطين ما زالت هي القضية الرئيسية وأولوية العالم الإسلامي".

وأدى أبناء الشعب الإيراني، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية.

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية، برئاسة السيد "إبراهيم رئيسي" على تنمية العلاقات مع دول المنطقة والعالم، وشهدت الآونة الخيرة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات، أبرمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع العديد من دول المنطقة والعالم.

حشود مليونية من أبناء الشعب الإيراني يؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك

اقيمت صباح أمس الخميس، صلاة عيد الاضحى المبارك، في مختلف المحافظات الايرانية ومدنها وقراها، بمشاركة ملايين من ابناء الشعب الايراني المؤمن وبمختلف مذاهبهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبالعاصمة طهران، اقيمت صلاة عيد الاضحى في "جامعة طهران" بإمامة عضو مجلس صيانة الدستور "اية الله السيد احمد خاتمي".

وفتحت ابواب "الجامعة" امام حشود المصلين منذ الساعة السادسة صباحا اليوم، حيث تخللت مراسم الصلاة برامج دينية وثقافية خاصة بعيد الاضحى المبارك.

وكذلك في مشهد المقدسة - مركز محافظة خراسان الرضوية (شرق البلاد) ايضا، اقيمت صلاة عيد الاضحى، بإمامة ممثل الولي الفقيه لدى المحافظة "اية الله السيد احمد علم الهدى".

و اقيمت مراسم صلاة العيد في محافظتي خراسان الشمالية والجنوبية، بمدنها ومناطقها المختلفة التي تحتضن المواطنين من اهل السنة الى جانب اخوانهم الشيعة.

وبمحافظة كردستان (غربي البلاد) ايضا اقيمت صباح اليوم الخميس صلوات عيد الاضحى داخل المساجد والمصليات والحسينيات بمشاركة الاف المواطنين الاكراد سنة وشيعة.

ومدينة قم المقدسة (جنوبي العاصمة)، كغيرها المحافظات والمدن الايرانية، شهدت صباح اليوم مراسم صلاة عيد الاضحى المبارك بامامة "اية الله سعيدي" سادن مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام موسى الكاظم (عليهما السلام).

إيران تستنكر بشدة الإساءة للقرآن الكريم في السويد

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، بشدة الاساءة للقرآن الكريم في السويد، قائلاً: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها وكما سائر المسلمين والاحرار في العالم، لا يتحملون هكذا اساءة، ويستنكرونها بشدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وردا على اعطاء السويد الضوء الاخضر لأعداء الاسلام لتكرار الاساءة للقرآن الكريم، قال ناصر كنعاني، مساء الاربعاء: ان التمهيد لتكرار انتهاك حرمة المقدسات الإلهية، وخاصة تزامنا مع الايام المقدسة للامة الاسلامية وكذلك التجمع المليوني للمسلمين في مؤتمر الحج العالمي، هو اجراء استفزازي وغير مدروس ومرفوض.

وأشار كنعاني، الى جهود المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان لرفع مستوى احترام الاديان والمذاهب والتعاليم الدينية الاصيلة، واضاف: ان الاساءة للكتب السماوية مثال للعدوانية ونشر الكراهية وانتهاك للقيم الاصيلة لحقوق الانسان.

وقال: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها كما سائر المسلمين واحرار العالم، لا يتحملون هكذا اساءة ويستنكرونها بشدة، وان المتوقع من حكومة السويد وضمن منع تكرار الاساءة للمقدسات، ان تولي اهتماما جادا بهذا الخصوص وفق مبدأ تحمل المسؤولية.

وفي واقعة أثارت ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم العربي والإسلامي، سمحت السلطات السويدية بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم.

وذكرت مجلة سويدية نقلا عن السلطات الأمنية في المدينة، أن التصريح منح لتحرك خاص، حيث سيتم اتخاذ إجراءات أمنية وقائية مع تعزيزات في مكان الحدث.

ويأتي هذا التحرك تزامنا مع إعطاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

نائب الرئيس الإيراني يتفقد معرض الكامب الدولي في طهران

أجرى النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، صباح أمس الخميس، زيارة تفقدية لمعرض طهران الدولي الـ 26، للالكترونيات والحاسوب والتجارة الالكترونية "الكامب".

وأفادت كالة مهر للأنباء أنه، رافق نائب الرئيس الايراني في هذه الزيارة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "عيسى زارع بور" الى جانب عدد من معاونيه ومسؤولي هذه الوزارة.

هذا وبدا المعرض اعماله منذ الاحد الماضي 25 حزيران / يونيو، بعد توقف استغرق 4 اعوام، خلال مراسم افتتاح خاصة برعاية وزير الاتصالات الايراني ومعاون رئيس الجمهورية للشؤون العلمية ورئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي ورئيس صندوق التنمية الوطني وجمع من رجال الاعمال الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي الى جانب مسؤولين اعلاميين في البلاد.

وفي تصريح للصحفيين بعد تقفده المعرض، قال "مخبر" ان "الحكومة مصمّمة على توظيف طاقات الشركات المعرفية في سياق مشاريعها"؛ مبينا ان الانجازات الوطنية الجيدة في مجالات النفط والزراعة والصناعة، تحققت بفضل جهود هذه الشركات.

هذا وسيختتم معرض الكامب الدولي عصر اليوم، نشاطاته في اطار دورته السادسة والعشرين التي ضمت نحو 500 شركة معرفية محلية وخارجية.

أمير عبداللهيان يطلع على احدث أوضاع الحجاج الإيرانيين

اطلع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، على احدث أوضاع الحجاج الإيرانيين، مشيدا بالخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية لأداء مناسك الحج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، على احدث أوضاع الحجاج الإيرانيين، مشيدا بالخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية لأداء مناسك الحج.

وفي اتصال هاتفي أمس الخميس مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج حجة الاسلام عبدالفتاح نواب، هنأ وزير الخارجية امير عبداللهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واطلع على احدث اوضاع الحجاج الإيرانيين واداء مناسكهم في الحج.

وأعرب وزير الخارجية ، في هذا الاتصال الهاتفي ، عن ارتياحه للأداء السليم والخالي من المشاكل لمراسم الحج من قبل الحجاج الايرانيين وغيرهم من حجاج بيت الله الحرام.

كما ثمّن أمير عبداللهيان جهود المعنيين ببعثة الحج للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعاون السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة بجدة ، وثمّن كذلك الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال إقامة الحج بصورة مناسبة من قبل الحجاج الإيرانيين ، وأعرب عن أمله في أن يتم في الوقت المناسب وضع المتابعة اللازمة بشأن اقتراحات المعنيين بشؤون الحج الإيرانيين على جدول الأعمال من خلال الجهات ذات الصلة في كلا البلدين.

من جانبه أعرب ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج حجة الإسلام عبدالفتاح نواب ، عن ارتياحه لعملية الحج وأداء المناسك حتى الآن، وشرح آخر الأوضاع والظروف المتعلقة بالحجاج الإيرانيين، وقدم بعض الاقتراحات لتحسين وتسهيل أداء مناسك الحج من قبل حجاج بيت الله الحرام في السنوات القادمة وأعرب عن أمله في أن تؤخذ بنظر الاعتبار.

واجرى وزير الخارجية محادثة هاتفية قصيرة مع عباس حسيني نائب وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ورئيس منظمة الحج والزيارة وحسن زرنكار القائم باعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرياض، متمنيا لجميع الحجاج والمعنيين بالحج حجا مقبولا وسعيا مشكورا.

دبلوماسي إيراني سابق لـ"مهر": لقاء سماحة السيد القائد مع قادة الفصائل الفلسطينية لقاء تحضيري لمرحلة استراتيجية

قال الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور، هادي افقهي، ان اللقاء مع سماحة السيد القائد ليس لقاءً تكتيكيا وانما تحضيري لمرحلة استراتيجية تثبت عملية الردع لصالح القضية الفلسطينية، وترسخ موضوع وحدة الساحات، والتآلف بالداخل الفلسطيني بكل امكانياته ومساحاته الموحدة...

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: استقبال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي، قادة فصائل المقاومة الاسلامية في فلسطين والوفود المرافق لها، وكذلك لقاء قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني بهذه القيادات، يعكس الاهمية التي توليها ايران للقضية الفلسطينية، ودعمها المطلق لفصائل المقاومة بجميع توجهاتها، وكذلك الاهمية القصوى التي توليها ايران، لوحدة هذه الفصائل ووحدة الساحات... "المقاومة" هي القضية "المقدسة" الاولى والاخيرة التي يجب ان تكون على جدول اعمال كل انسان عربي ومسلم حر، عندما يكون الحديث عن القضية الفلسطينية، فالتجربة التاريخية، وعلى مدى 70 عاما، اثبتت ان كل الخيارات الاخرى، لم تؤد إلا الى الاستسلام وضياع الحقوق وبقاء الجرح الفلسطيني نازفا.

ولطالما اكد سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، في لقاءاته مع قادة فصائل المقاومة، على الوحدة والانسجام بين فصائل المقاومة، فهذه الوحدة مستهدفة من قبل المحتل الاسرائيلي.. واشار الى ان العدو الصهيوني اليوم بات في موقف منفعل ورد فعل، وهذا الوضع يظهر أن فصائل المقاومة والجهاد الإسلامي الفلسطيني حددت المسار بشكل صحيح وتتقدم في هذا الاتجاه بحكمة؛ فقوة ومصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية والجهاد الإسلامي اليوم بحمد الله يتزايد يوما بعد يوم، والهزيمة الأخيرة للكيان الصهيوني في حرب الأيام الخمسة تؤكد هذه الحقيقة.

وفي هذا الشأن أجرت مراسلة وكالة مهر، "وردة سعد" حواراً صحفياً مع الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور "السيد هادي سيد أفقهي"، وأتى نص الحوار على الشكل التالي:

** حكي الكثير عن الزيارة الاخيرة لوفدي حركتي الجهاد الاسلامي وحماس الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.. كيف تقرأون هذه الزيارة وما علاقتها وتأثيرها على "وحدة الساحات"؟

هناك الآن محور للمقاومة ينطلق من اليمن وينتهي الى داخل غزة والضفة الغربية مرورا ببغداد وطهران وبيروت ودمشق

اشار السيد هنية الى مفهوم "وحدة الساحات" وان فلسطين كلها ساحة واحدة تجمع كل الإمكانيات وكل الفصائل وكل المساحات وكل العمليات والتحضيرات ان كان على المستوى العسكري وحتى على المستوى الشعبي، فهناك عصيان مدني مظاهرات مواجهات.. كل هذا ساحات مواجهة، وفلسطين هي وحدة الساحات اذا تحدثنا عن القضية الام، لكن اذا أردنا أن نوسع مفهوم "وحدة الساحات" هناك الآن محور للمقاومة ينطلق من اليمن وينتهي الى داخل غزة والضفة الغربية مرورا ببغداد وطهران وبيروت ودمشق، وكذلك المنطقة برمتها تناصر وتدعم الشعب الفلسطيني؛ فالمواجهة هي مواجهة استراتيجية بمعنى "وحدة الساحات" وليس مجرد مواجهات تكتيكية ميدانية، اذن هنا اللقاء مع سماحة السيد القائد ليس لقاءً تكتيكيا وانما تحضيري لمرحلة استراتيجية تثبت عملية الردع لصالح القضية الفلسطينية، وترسخ موضوع وحدة الساحات، والتآلف بالداخل الفلسطيني بكل امكانياته ومساحاته الموحدة، وامكانية محور المقاومة الذي يتطور...

وهناك جملة فهمتها من بيان الإمام الخامنئي على انها فتوى استنهاض، فتوى استنصار للقضية الفلسطينية ومخاطبة العالم الحر والعالم العربي والاسلامي ومحور المقاومة بأنه يجب نصرة الشعب الفلسطيني بكل امكانياته، وخصوصا فصائل المقاومة بكل تفاصيلها... اذن هاذان اللقاءان اتصور انه سيتبعهما جلسات متعددة، ولربما سيكون هناك التحاق لفصائل فلسطينية اخرى في طهران ان شاء الله ان سنحت الفرصة...

اللقاءان يرسخان لوضع جديد يتناسب مع الاجواء التفائلية التي تهيمن الان على الشرق الاوسط برمته..

ستكون المواجهة بشكل جديد وعلى مستوى استراتيجي وليس فقط امني بل على مستوى سياسي واعلامي ونفسي وحقوقي وقانوني... اللقاءان يرسخان لوضع جديد يتناسب مع التعقيدات، يتناسب مع الاجواء التفائلية التي تهيمن الان على الشرق الاوسط برمته، وأؤكد واقول بعد المصالحة السعودية_الايرانية... وبعد تصريح السيد فيصل بن فرحان أثناء المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الايراني السيد عبد اللهيان انه يجب أن ندعم القضية الفلسطينية؛ وهذه لاول مرة نسمعها بعد ان كانت السعودية آيلة للتطبيع مع العدو الصهيوني... اذن كل شيء يتغير ويجب ان تستعد المنطقة وبقيادة عليا من سماحة السيد القائد بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة انطلق من ايران الى سائر دول محور المقاومة والى الداخل الفلسطيني...

** عملية "عيلي" صنفت على انها عملية نوعية منذ زمن لم يشهدها الكيان الغاصب، برأيكم ماذا أضافت هذه العملية إلى المشهد الفلسطيني المقاوم وكيف انعكست على الاحتلال؟

ذكرتني هذه العملية الى ما كانت تقوم به المقاومة الإسلامية العراقية ضد الارتال العسكرية الأميركية انه كانت تزرع قنابل موجهة وأفخاخ تفجيرية موجهة ضد هذه الارتال وأثرت كثيرا الى الوضع الاميركي، ولربما كانت سبب من أسباب انسحاب القوات الاميركية والتي كانت ضربات موجعة، نفس هذا التكتيك النوعي استخدم في جنوب لبنان أثناء الاحتلال الصهيوني من صور الى كفرشوبا وتلال شبعا...

عملية "عيلي" النوعية التي اعترف بها العدو الصهيوني لم يشهد مثلها منذ عام 2000؛ ستعطي زخما جديدا...

هذه العملية النوعية التي اعترف بها العدو الصهيوني لم يشهد مثلها منذ عام 2000، وهذه تعرقل كثيرا حرية التنقل بالسيارات والدبابات والمجنزرات والمدرعات الصهيونية، ربما في اي طريق، واي ممر، اي شارع ستواجه هذه الارتال بهكذا تفجيرات... اذن هي نقلة نوعية ويجب نقل هذه الخبرات من محور الى محور، من بلد الى آخر، كما كانوا يتهموننا بأننا كنا ننقل الصواريخ والمسيرات الى اليمن وهو محاصر برا بحرا وجوا، في حين انه توفقت ايران بكل افتخار واعتزاز ان تنقل التقنية، وها هو اليمن اليوم يعادل في عملية الردع القوة الجوية السعودية، واليمن ما زالت في حالة لا حرب ولا سلم مع السعودية ولنرى الى اين ستؤول الهدنة لمدة ستة أشهر... اذن هذه النقلة النوعية ستعطي زخما جديدا ولربما ستتطور، ولربما المقاومة ستفاجئ العدو بعملية أكبر من عملية "عيلي"...

المنظمة العقائدية بوزارة الدفاع الايرانية تطالب بالتصدي الحازم للضالعين بتدنيس القرآن في السويد

ادانت المنظمة العقائدية السياسية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، تدنيس القرآن الكريم في السويد، ودعت للتصدي الحازم بلا هوادة للفاعلين والآمرين بهذا العمل المشين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ادانت المنظمة العقائدية السياسية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، تدنيس القرآن الكريم في السويد، ودعت للتصدي الحازم بلا هوادة للفاعلين والآمرين بهذا العمل المشين.

وجاء في بيان اصدرته المنظمة اليوم الخميس: إن العمل الشنيع والجبان المتمثل في إهانة القرآن الكريم في السويد باسم حرية التعبير جرح مشاعر ملايين المسلمين حول العالم. عمل عنصري وعنيف واستفزازي بمعنى إصدار الترخيص للحركات المتطرفة والمثيرة للتفرقة.

واضاف: رغم ان وراء هذا النوع من الأفعال ، تجار الارهاب وسماسرة الحرب، بزعامة الاستكبار العالمي، الذي يقفون وراء المجازر الوحشية بحق النساء والأطفال والأبرياء ، من أجل الحفاظ على مصانع الأسلحة وتجارة الموت مزدهرة بفرض الحرب والحقد، لكنهم لا يعلمون بان الآثار الضارة والمروعة لهذه الأفعال ستطالهم.

وتابعت: ان المنظمة العقائدية السياسية التابعة لوزارة الدفاع ، اذ تدين بشدة هذا العمل الشنيع، تحذر وتعلن للأفراد والجماعات المتطرفة والدول التي تدعم هذه الحركات ، أن عواقب استمرار هذه الأنواع من الانحرافات والإجراءات ستؤدي إلى ظهور وانتشار الإرهاب. من ناحية أخرى ، تطالب هذه المنظمة بعمل حاسم لا هوادة فيه ضد مرتكبيها والآمرين بها، وتطالب الحكومات المعنية والاجهزة ذات الصلة والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد للمتابعة الجادة والوصول الى نتائج تحول دون تكرار هذا النوع من الإجراءات.

وطالبت المنظمة مسلمي العالم لليقظة تجاه مؤامرات أعداء الإسلام الرامية لخلق الفتنة وتقديم صورة عنيفة عن الإسلام، ودعت للادانة والاحتجاجات الواسعة وطلبت استغلال الفرصة للمزيد من تبيين المعارف الإلهية والتعاليم القرآنية والإسلامية لتطلع شعوب العالم على دين الاسلام وتستانس به اكثر فاكثر.

تصنيف الفيفا: ايران في المركز 2 آسيويا و 22 عالميا

اظهر احدث تصنيف اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقدم المنتخب الوطني الإيراني مركزين من 24 الى 22 عالميا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اظهر احدث تصنيف اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقدم المنتخب الوطني الإيراني مركزين من 24 الى 22 عالميا.

وفي احدث تصنيف لـ "الفيفا" حول ترتيب المنتخبات الوطنية لكرة القدم في العالم، تقدم المنتخب الإيراني مركزين مقارنة مع الشهرين الماضيين ليحل في المركز 22 على مستوى العالم.

وكانت ايران قد توجت ببطولة كاس "كافا" بفوزها على أفغانستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ورفعت نقاطها في ترتيب الفيفا إلى 1556.59 نقطة.

ومن بين المنتخبات الآسيوية ، تحتل اليابان المرتبة الاولى آسيويا والـ 20 عالميا متقدمة على ايران (22) وأستراليا (27) وكوريا الجنوبية (28) على التوالي.

وفي ترتيب أفضل 10 فرق في العالم ، لا تزال الأرجنتين في الصدارة، ولا يزال ترتيب البرازيل وفرنسا على حالهما وصعدت إنجلترا وكرواتيا مرتبة واحدة لكل منهما، بينما تراجعت بلجيكا وهولندا عن مكان واحد ولم يتغير ترتيب إيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

وتراجع المنتخب الألماني مرتبة واحدة إلى المركز 15 من خلال استمراره في تحقيق نتائج سيئة في المباريات الودية.

أمير عبداللهيان: اهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم امر مرفوض

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم امرا مرفوضا، مؤكدا بان وصف هذه مثل الممارسات بحرية التعبير انما يشجع فقط على الإرهاب والتطرف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم امرا مرفوضا، مؤكدا بان وصف هذه مثل الممارسات بحرية التعبير انما يشجع فقط على الإرهاب والتطرف.

وصرح أمير عبداللهيان،أمس الخميس أن العالم الإسلامي بأسره يدين بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والقرآن الكريم. وأوضح: إن السماح بإهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم باي مبرر من السويد امر مرفوض.

وكتب رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في تغريدة على تويتر: ان وصف مثل هذه السلوكيات بالديمقراطية وحرية التعبير لا يشجع إلا على الإرهاب والتطرف ، وان تداعياتها ستطال الغرب قبل أي طرف آخر.

وكان ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، قد أدان بشدة هذا العمل المهين صباح اليوم وقال: "إن جمهورية إيران الإسلامية حكومةً وشعباً ، كغيرها من المسلمين والمفكرين الأحرار في العالم ، لا تتحمل مع مثل هذه الاهانة وتدينها بشدة ".

/انتهى/