ايران تعين سفيرا جديد لها في السنغال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الايراني الجديد لدى السنغال "حسن عسكري" اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، حيث قدم تقريرا بشان احدث الظروف داخل هذا البلد، والبرامج الهادفة لتوسيع العلاقات بين طهران وداكار.

واكد السفير "عسكري"، في هذا اللقاء الذي تم قبيل مغادرته الى داكار، اكد على ضرورة تطوير التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الافريقية، لاسيما السنغال؛ داعيا الى تكثيف الجهود لتوسيع العلاقات اكثر فاكثر وفي كافة المجالات وخاصة الاقتصادية مع السنغال.

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