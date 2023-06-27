 إصابتان بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة في مدينة نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر طبية في المكان، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال اقتحام آليات الاحتلال مخيم بلاطة ونقلا على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وقال شهود عيان: إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالعشرات من الآليات العسكرية اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وأجرت عملية تفتيش واقتحام للعديد من المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة.

وأضاف الشهود: "أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة من شارع روجيب وشارع سفيان وسط مدينة نابلس فيما حاصرت منزل لعائلة الصلاج بالمخيم".

وتابعوا: " أن قوات الاحتلال انتشرت قبيل ساعات الفجر في محيط مخيم بلاطة شرقي نابلس، فيما دوت صفارات الإنذار في المخيم، استعدادًا لعملية اقتحام واسعة".

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة، اشتباكات عنيفة بين سرايا القدس- كتيبة نابلس وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وقالت سرايا القدس - كتيبة نابلس في بلاغ عسكري: يواصل مجاهدونا في مجموعات بلاطة من توجيه ضربات مكثفة بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور ويحققون إصابات مباشرة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة لاسيما جنين ونابلس، وارتكاب جرائم عديدة بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياة المواطنين وطردهم من أراضيهم والسيطرة عليها.

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