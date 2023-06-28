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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١:٤٦ م

زياد النخالة: سنبقى عنوان التضحية والفداء من أجل الحق وفلسطين

زياد النخالة: سنبقى عنوان التضحية والفداء من أجل الحق وفلسطين

تقدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الأربعاء، بأسمى آيات التهنئة من عوائل الشهداء والأسرى، ومن الشعب الفلسطيني العظيم، ومن الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النخالة: "هذا يوم عظيم من أيام الله، إنه يوم التضحية والفداء، حيث يتقدم الشعب الفلسطيني المجاهد بأبنائه العظام والشجعان بمواجهة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين المباركة، أرض الإسراء والمعراج".

وأضاف "نحن كشعب فلسطيني، سنبقى عنوان التضحية والفداء من أجل الحق، ومن أجل فلسطين، وتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتابع النخالة: "سيبقى شهداؤنا في هذا اليوم المبارك وفي كل أيامنا، رايات عالية، وأسماءً لا تنسى في مسيرتنا المباركة نحو القدس ونحو فلسطين".

/انتهى/

رمز الخبر 1934478

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