وفد عسکري ایراني یزور باکستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس الوفد العسكري الايراني، على هامش زيارته إلى "كراتشي" والمشاركة في حفل تخرج واستعراض القوات البحرية الباكستانية، رئيس الأكاديمية البحرية الباكستانية وتباحث معه حول سبل توسيع التعاون التدريبي بين البلدين.

وحضر العميد البحري آريا شفقت رودسري ، قائد جامعة "الإمام الخميني" في نوشهر للعلوم البحرية شمال ايران، حفل تخرج ضباط الأكاديمية البحرية الباكستانية في كراتشي.

كما التقى أعضاء الوفد العسكري الإيراني أثناء إقامتهم في مدينة كراتشي الساحلية مع الأدميرال محمد خالد قائد الأكاديمية البحرية الباكستانية ، وناقش الطرفان التعاون الثنائي في مجالات التدريب وتبادل الطلاب وارسال وفود من القوة البحرية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القواسم المشتركة المهمة بين البلدين في مجال الثقافة والتدريب وتبادل الخبرات وأعلنا عن استعدادهما المشترك لتوسيع هذه العلاقات.

وأشاد بحضور الوفد العسكري الايراني في حفل تخريج ضباط البحرية واستعراض القوات ، ووصف قائد الأكاديمية البحرية الباكستانية ذلك بأنه تعبير عن الصداقة العميقة بين البلدين ورؤيتهما المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البحر.

وحققت العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان في مجالات الدفاع والجيش والأمن، بما في ذلك تبادل وفود من القوات البحرية للبلدين ، تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة.

وكان الأدميرال شهرام إيراني قائد البحرية الإيرانية قد وصل الى إسلام أباد يوم الاحد من الاسبوع الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الباكستاني والتقى بقادة قوات الجيش والبحرية والجوية الباكستانية.

وفي فبراير من العام الماضي ، قامت مجموعة من القوة البحرية الايرانية تضم سفينتين وغواصة ، بزيارة رسمية استغرقت أربعة أيام لميناء كراتشي في جنوب باكستان.

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