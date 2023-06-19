الخارجية الباكستانية تؤكد حرصها على تنمية العلاقات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد أصدرت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين، بيانا حول مشاركة نائب وزيرخارجيتها، أسد مجيد خان، في الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية الثنائية في طهران بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي باقري كني.

وأفاد البيان بأن نائب وزير الخارجية الباكستاني التقى وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان وناقش معه تفاصيل العلاقات الايرانية-الباكستانية وسبل تعزيزها .

واضاف البيان بأن اسد مجيد خان شارك ايضا في اجتماع مركز الدراسات الدولية والسياسية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية (IPIS)، والتقى بلقاء جانبي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية في مجلس الشورى الإسلامي، أحمد أمير آبادي فراهاني.

وذكر بيان العلاقات العامة في وزارة الخارجية الباكستانية بأن الجانبين ناقشا مجموعة واسعة من العلاقات الثنائية واستعرضا وضع تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للمشاورات السياسية الثنائية واتفقا على زيادة وتنويع التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل والتعليم وتعزيز العلاقات الشعبية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية.

و أكد نائبا وزيري خارجية باكستان وإيران على أهمية عقد آليات مؤسسية مختلفة بانتظام، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة التجارة المشتركة لإقامة تعاون أوثق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) وتعزيز الحوار حول القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وايضا رحب أسد مجيد خان بإستئناف العلاقات الدبلوماسية الايرانية-السعودية،وأطلع نظيره الإيراني على مواقف باكستان بشأن الوضع في كشمير وثمن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر لقضية شعب كشمير المسلم.

وخلال لقائه مع وزير خارجية ايران اتفق الجانبان على الحفاظ على الزخم الحالي للتبادلات الثنائية الرفيعة المستوى وتعزيز التعاون المتبادل البناء في مختلف المجالات.

وفي لقاء نائب وزير الخارجية الباكستاني الجانبي مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية في مجلس الشورى الإسلامي "أحمد أمير آبادي فراهاني" أكد الجانبان على أهمية تعزيز التبادلات البرلمانية.

وذكر البيان ان أسد مجيد خان التقى مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) خسرو ناظري لافتا الى أهمية التواصل الإقليمي وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي مؤكدا دعم باكستان لهذه المنظمة.

في إشارة إلى الموقف الخاص لباكستان في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية والمستوى الحالي للتعاون الثنائي والدولي،صرح حسين امير عبد اللهيان في لقائه يوم السبت الماضي في طهران مع نائب وزير الخارجية الباكستاني بأن الجمهورية الإسلامية الايرانية ليس لديها قيود على تطوير العلاقات مع باكستان.

كما سلم أسد مجيد خان دعوة وزير خارجية باكستان "بيلاوال بوتو زارداري" لنظيره الايراني" حسين أمير عبد اللهيان" لزيارة باكستان.

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